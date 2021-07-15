Коронавирус ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса

2021-07-15 18:40

В организации ожидают, что штамм Дельта вскоре станет доминирующим на планете. Эксперты также рассказали о массовом пропуске плановой вакцинации детей из-за пандемии.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом, со ссылкой на выступление чиновника на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по COVID19, сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Сейчас тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 росло во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей" - рассказал глава ВОЗ.

Главной проблемой пандемии, сообщают эксперты, является то, что вирус продолжает развиваться и всё время появляются его новые вариации. Специалисты считают, что штамм "Дельта" вскоре станет доминирующим на планете.

Вместе с тем, в организации указали на другую проблему, связанную с пандемией, - пропуском плановой вакцинации детей. Из-за того, что основные средства брошены на борьбу с коронавирусом, в 2020 году 23 млн детей пропустили плановые прививки. Этот показатель на 3,7 млн больше, чем годом ранее.

Специалисты пояснили такие цифры тем. что многие клиники были закрыты или часы работы по вакцинации от других болезней были сокращены. Кроме того, значительно было уменьшено финансирование плановой вакцинации.

В ВОЗ добавли, что около 17 млн детей не получили за прошедший год ни одной прививки, а остальные - не были вакцинированы частично. В первую очередь, проблема коснулась стран со средним уровнем дохода, жителей отдалённых районов или пострадавших от военных конфликтов.

Больше всего проблема невыполнения плановой вакцинации коснулась Индии, Пакистана, Филиппин, Индонезии и Мексики. Эксперты предупреждают, что подобная ситуация чревата вспышками кори, полиомиелита, менингита, дифтерии, столбняка и коклюша.