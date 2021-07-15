Политика В ЕК назвали Украину "хорошей сырьевой базой" для Европы

2021-07-15 20:00

По мнению европейских чиновников, Украина может стать лучшей базой сырья и компонентов, чем Китай. При этом, в Европе заявили о понимании того, что правительство хочет сохранить большую часть добавленной стоимости в стране.

Вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович считает, что Украина может стать лучшей базой сырья и компонентов для технологий будущего Старого континента.

Об этом европейский чиновник рассказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Думаю, у вас может получиться лучше, чем у Китая", - заявил Шефчович оворя о том, что Украина может поставлять сырьё и компоненты для технологий будущего в Европу.

При этом чиновник отметил, что понимает правительство, президента и бизнесменов, которые хотят выстроить производственную цепочку так, чтобы в сране оставалась как можно большая часть добавленной стоимости.