Коронавирус В Минздраве сообщили, будут ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев

2021-07-15 19:40

 

Министерство здравоохранения Украины пока не видит необходимости обязывать граждан вакцинироваться от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения страны готовы сделать прививку добровольно.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, ведомство делает все возможное, чтобы каждый желающий смог получить вакцину, ведь это "приоритет номер один".

По оценкам министерства, 60% взрослых украинцев хотят сделать прививку добровольно и безвозмездно.

Ляшко отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить население вакцинами и расширить количество прививочных пунктов, а потом убеждать сделать прививку всех, кто в этом нуждается.

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пусты... Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", – добавил он.

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