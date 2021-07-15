Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. В него попала Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.
На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:
Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.