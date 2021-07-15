Коронавирус Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев

2021-07-15 20:20

 

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. В него попала Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.

На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:

  • Албания,
  • Армения,
  • Австралия,
  • Азербайджан,
  • Босния и Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Израиль,
  • Япония,
  • Иордания,
  • Ливан,
  • Черногория,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Молдова,
  • Северная Македония,
  • Саудовская Аравия,
  • Сербия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Украина,
  • Соединенные Штаты,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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