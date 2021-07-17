Дания открывает границы для украинцев

При себе нужно иметь отрицательный тест на COVID. Соответствующее решение вступает в силу 17 июля, во второй половине дня.
Правительство Дании приняло решение с 17 июля разрешить въезд в страну гражданам Украины. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По словам главы МИД, чтобы воспользоваться безвизом с Данией, украинцам необходимо иметь при себе актуальный отрицательный тест на коронавирус.
"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что с 18 июля граждане Украины смогут беспрепятственно посещать Германию, что, однако, не освобождает путешественников от обязанности предоставлять актуальный отрицательный COVID-тест.