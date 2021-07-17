Мир Как новолуние влияет на самочувствие человека

2021-07-17 15:00

Новолунием называют одну из форм ночного небесного светила.

Ученые провели исследования и выяснили любопытную вещь.

Оказывается, новая Луна способна негативно влиять на работу мозга, пишет Rsute.

Кроме того, у некоторых людей наблюдается усиление раздражительности к окружающим, возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, а также появление необъяснимой усталость.

А у мужчин во время новолуния по необъяснимым причиним может возникнуть безразличие к любым делам.

Поэтому ученые советуют женщинам не обвинять мужчин в лени, а для начала посмотреть в ночное небо. Может, причиной такого поведения вашего мужа является положение Луны на небе.

Ранее сообщалось, что самой большой силой Луна наделена во время фазы полнолуния. Помимо этого, некоторые люди страдают от лунатизма, то есть они ходят по ночам по дому с закрытыми глазами.