Коронавирус Врачи объяснили, влияет ли вакцина от коронавируса на потенцию

2021-11-03 19:00

Вакцины против коронавируса не влияют на мужскую потенцию, а также не вызывают бесплодия у женщин.

Об этом сообщает издание «Риа Мелитополь» со ссылкой на комментарий врачей КНП Центра первичной медико-санитарной помощи.

«Все вакцины, которые используются в борьбе с коронавирусными инфекциями, не содержат живых частиц. Поэтому они не изменяют ДНК, не влияют на потенцию и не приводят к бесплодию.

Вакцина мРНК работает внутриклеточно. Но в ядро ​​клетки они не попадают, поэтому влиять на геном они не могут», — объяснили медики.

Как мы уже писали, в осенне-зимний период фиксируются вспышки не только коронавируса, но и гриппа.

COVID-19, грипп, ОРВИ, ОРЗ – заболевания, которые часто имеют схожую клиническую картину. Однако эти заболевания можно отличить по симптомам.