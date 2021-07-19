Мир Утечка серной кислоты в аквапарке: госпитализированы более 30 пострадавших

2021-07-19 12:40

В американському штаті Техас госпіталізували 31 відвідувача аквапарку Hurricane Harbor Splashtown, де стався витік хімічних речовин.

Як повідомила в Telegram місцева екстрена служба, постраждалих з подразненням шкіри та проблемами з диханням доправили у місцеві лікарні, ще 55 осіб відмовилися від госпіталізації. Один з потерпілих перебуває у важкому стані. Водночас глава округу Гарріс Ліна Ідальго поінформувала, що загалом на проблеми з диханням поскаржилися понад 60 осіб. Аквапарк після інциденту вирішили закрити.

"Ми випустили постанову про закриття аквапарку, щоб провести розслідування і переконатися, що парк відповідає всім вимогам перед повторним відкриттям", – написала Iдальго у Twitter.

В офісі начальника пожежної охорони повідомили, що йдеться про витік розчину гіпохлориту і 35-відсоткової сірчаної кислоти.