Коронавирус За выходные в Украине резко снизились темпы вакцинации от коронавируса

2021-07-19 13:43

За прошедшие сутки в Украине было вакцинировано 37 173 человека. Первую дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы - 8591 человек.

"С начала прививочной кампании привито 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу - 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 431 127 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 098 648 прививок", - сообщили в Минздраве.

С начала кампании вакцинации две прививки от коронавируса (полный курс вакцинации) получил уже 1,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более четырех миллионов прививок.

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