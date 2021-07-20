Коронавирус За сутки привиты от коронавируса более 80 тыс человек - какие вакцины применяются

2021-07-20 14:00

За минувшие сутки в Украине 81 015 человек получили прививки от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает МОЗ.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 41 767. Намного меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 29 162 и AstraZeneca – 10 086.

Первую дозу получили 50 267 человек, а полностью иммунизированы – 30 748 человек. Вчера в регионах Украины работали 583 мобильных бригад по иммунизации, 1 394 пункта прививки и 50 центров вакцинации населения.

За время прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили первую дозу – 2 717 788 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 461 875 человек. Всего проведено 4 179 663 прививки.

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