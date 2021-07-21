Коронавирус За сутки в Украине привито более 100 тысяч человек, впервые применялась вакцина Moderna

2021-07-21 11:01

За минувшие сутки в Украине более 100 тысяч человек получили прививки от коронавируса COVID-19. Это существенно превышает вчерашний показатель. При этом впервые применялась вакцина американской компании Moderna.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили еще 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.

Cначала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек. Всего проведено 4 279 666 прививок.

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