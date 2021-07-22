Коронавирус В Украине стартовал пятый этап вакцинации - кто имеет право на прививку от коронавируса

2021-07-22 08:39

Как сообщает МОЗ, вакцинироваться могут все желающие украинцы старше 18 лет; иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине; граждане, которые обратились за статусом беженца в Украине или уже получили его.

"Если вы работник здравоохранения, образования, социальной сферы, военный или работник государственных органов власти, обратитесь к работодателю, чтобы он связался с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы. Или выберите ближайший пункт или центр вакцинации. Контакты региональных координаторов можно получить в Департаментов здравоохранения ОГА / КГГА", - говорится в сообщении.

При этом коллективы из более 50 человек могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы.

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях могут вакцинироваться в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

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