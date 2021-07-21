Мир Российская техника и военные вошли на территорию Беларуси

2021-07-21 19:20

 

В среду, 21 июля, в Беларусь прибыли первые воинские эшелоны с российской техникой и военными. Они будут участвовать в совместных учениях вооруженных сил двух государств "Запад-2021".

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

"Совместное стратегическое учение Запад-2021 пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как рассказали в Минобороны, в рамках учебных маневров Вооруженные силы России и Беларуси отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Стратегические учения "Запад" проводятся раз в четыре года.

Напомним, сегодня сообщалось, что российские вооруженные силы провели учения на территории аннексированного Крыма, в ходе которых экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Тем временем во Львовской области проходят военные учения "Три меча". В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши и Литвы, которые входят в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского и США.

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