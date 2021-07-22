Коронавирус В Украине третий день подряд растет число новых случаев заражения, лидирует столица

2021-07-22 09:02

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 726 новых случаев заражения коронавирусом. Вчерашний показатель вновь превышен. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

"Среди заболевших: детей – 52, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровел – 501 человек", – говорится в сообщении МОЗ.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52 790.

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