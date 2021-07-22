Мир В Швеции заключенные захватили заложников, требуют пиццу для всей тюрьмы и вертолет

2021-07-22 15:45

В Швеции двое заключенных захватили в заложники  сотрудников тюрьмы и потребовали вертолет, шашлыки и  20 пицц. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

По информации местных СМИ заключенные, которые приговорены к 18 годам лишения свободы за убийство, вооружены самодельным оружием – бритвенными лезвиями, прикрепленными к зубным щеткам. Это 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Мохамед Абдуллахи.

Злоумышленники сразу потребовали вертолет, чтобы покинуть тюрьму. Во время разговора с переговорщиками, ближе к вечеру, они потребовали также 20 пицц для себя и своих сокамерников.

Через час пиццу доставили в тюрьму. После этого заключенные отпустили одного заложника.

"Заключенные были осуждены за тяжкое преступление. Переговорщики, оперативная группа и полиция Шведской службы тюрем и пробации находятся на месте. Ситуация заморожена. Это очень серьезный инцидент", – сказал исполняющий обязанности начальника Шведской службы тюрем и пробации Йорген Фром Нордин.

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