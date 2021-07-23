Политика Разумков написал письмо спикеру Конгресса США по ситуацией вокруг Северного потока-2

2021-07-23 08:26

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков написал письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в связи с ситуацией вокруг газопровода Северный поток-2. Письмо опубликовано на сайте парламента.

"Северный поток-2 является прежде всего геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. Северный поток-2 идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского Союза и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - говорится в письме.

Газопровод следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира, считает Разумков.

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - отмечается в письме.

Разумков обратился к Конгрессу с призывом последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода.

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