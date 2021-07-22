Украина Безвиз возвращается. В какие страны ЕС уже могут ехать украинцы этим летом

2021-07-22 22:00

Страны Европы одна за одной открывают границы для наших путешественников: куда и на каких условиях можно планировать поездки?

На этой неделе сразу несколько стран Европейского союза объявили об открытии для украинских туристов. Такая тенденция продолжается после того, как 15 июля ЕС рекомендовал открыть границы для наших путешественников, внеся Украину в список государств, для которых отменяются временные ограничения на "несущественные поездки".

И хотя такое решение ЕС носит только рекомендательный характер, ряд стран Европейского Союза уже стали открываться для туризма на разных условиях. В одни страны все еще требуется полное прохождение курса вакцинации, где-то просят показать результаты ПЦР-тестов на границе, а некоторые пускают наших граждан даже без каких-либо требований.

Какие страны ЕС открылись для украинцев на этой неделе?

Дания

Начиная с субботы, 17 июля, украинцы получили возможность ездить в Данию. Интересно, что для этого не требуется сертификат о пройденной ранее вакцинации. Вместо этого на въезде требуют справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые добрые времена", — отметил в своем Twitter-аккаунте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: Дания открылась для украинцев с 17 июля (unsplash.com/ rolands-varsbergs)

ПЦР-тест для въезда в страну необходимо сдать за 72 часа до пересечения границы. Также принимаются тесты на антиген: его надо делать не более чем за 48 часов до визита.

Литва, Эстония и Латвия

Власти этих стран приняли решение разрешить въезд путешественникам из Украины без теста и самоизоляции. Такие правила вступили в силу с 19 июля.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС", — написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он обратил внимание на то, что в Литве правила въезда несколько отличаются от тех, которые были установлены Латвии и Эстонии.

Фото: Туристические локации Литвы (unsplash.com/igor-gubaidulin)

"Полностью вакцинированные от COVID украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался - с самоизоляцией", — уточнил министр.

Нидерланды

Власти страны разрешили въезд в страну нашим гражданам с любой целью. Ранее "несущественные" поездки, к которым относился и туризм, в стране были строго запрещены. Сегодня же для поездок в Королевство без карантина потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС", — отметил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что страна возобновляет свободное передвижение этим летом. Если у путешественника нет сертификата о прививках, отрицательный тест или документ о перенесенной коронавирусной инфекции являются обязательными.

Фото: Амстердам, Нидерланды (unsplash.com/callum-parker)

Согласно данным сайта МИД, созданного для мониторинга ситуации с открытием границ, справка о восстановлении после болезни принимается только в случае, если турист получил его "от компетентных органов здравоохранения из страны ЕС".

Бельгия

Бельгія пользовалась популярностью у украинских туристов до пандемии. Прежде всего, наблюдался спрос на автобусные туры в эту страны. Во время карантина из-за пандемии туризм в государстве был практически полностью приостановлен.

Но теперь Бельгия открылась для всех типов путешествий граждан Украины. Такое решение страна приняла, следуя недавно опубликованной рекомендации ЕС.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", — отметил министр иностранных дел Украины.

Фото: Центральные исторические улицы Брюсселя, Бельгия (unsplash.com/alex-vasey)

Отметим, для поездки в Бельгию все же необходимо соблюдать ряд условий. Так, нужно иметь при себе документальное подтверждение цели вашей поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнеру). Также - подтверждение вашей финансовой состоятельности, полис медицинского страхования.

Кроме того, надо заполнить специальную форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 часов до прибытия в страну.

Словакия

Правительство страны 21 июля разрешило въезд в страну для украинских туристов. Но въезда в Словакию потребуется документ, который подтверждает вакцинацию от COVID. Также до въезда в Словакию нужно заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.

Фото: Улицы Братиславы, столицы Словакии (unsplash.com/gabriela-slovak)

Франция

19 июля во Франции изменили требования ко въезду граждан из ряда стран, в том числе - для украинцев. Теперь нашим туристам, полностью вакцинированным от COVID-19, больше не нужно сдавать тесты на коронавирус.

Отныне туристы возрастом старше 12 лет, получившее вакцину от COVID, признанную Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), больше не имеют ограничений для въезда в страну. Справку о получении полного курса вакцинации нужно будет предоставить при посадке в самолет.

Фото: Лион, Франция (unsplash.com/amandine)

При этом те, кто не получил вакцину, могут ехать во Францию только по причине "неотложных обстоятельств". Таким гражданам надо будет предоставить справку с результатом негативного ПЦР теста, сделанного менее чем за 72 часа или отрицательный тест на антиген, сделанный менее чем за 48 часов до въезда.

Финляндия

С понедельника, 26 июля, полностью вакцинированным от коронавируса (получившим две дозы прививки) украинцам разрешается въезд в Финляндию.

В стране признаются следующие вакцины: Comirnaty (Prizer-BionTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstaZeneca), Janssen (Johnson&Johnson),BIBP/Sinopharm, Covishield, CoronaVac. Отметим, последний препарат сегодня наиболее широко применяется для вакцинации в Украине летом этого года.

Фото: В Финляндию пускают пока только вакцинированных туристов (unsplash.com/tapio-haaja)

Также в Финляндию будут пускать украинцев с отрицательным ПЦР-тестом на COVID или подтверждением, что человек переболел. Но применяется такое правило только при наличии уважительного основания для поездки.

Кипр

В понедельник, 29 июля, стало известно об обновленных правилах въезда на Кипр. Так, правительство страны приняло решение открыть границу для вакцинированных гостей из-за рубежа. В частности, это касается и тех украинцев, которые уже вакцинировались китайским препаратом CoronaVac.

Въезжать в страну разрешается: вакцинированным, у которых есть справка о вакцинации от других государственных органов; лицам, которые ранее уже выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery. Также перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета крайне необходимо заполнить заявку на сайте Сургuѕ Flight pass.

Фото: Айя-Напа, Кипр (unsplash.com/george-lemon)

Впрочем, это далеко не весь список государств Европы, которые уже открыты для наших путешественников этим летом. К примеру, на определенных условиях уже можно ехать в Германию, Эстонию, Испанию.

Кроме того, без вакцинации можно ехать в Хорватию и Грецию. Вместо этого на границе нужно предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте или о выздоровлении от коронавируса. О том, что нужно знать о правилах поездок в эти страны, РБК-Украина сообщало в отдельном материале.

В украинском МИДе подчеркивают, что список стран, которые открываются для украинцев этим летом, постоянно пополняется. Там настоятельно советуют проверять правила въезда в ту или иную страну перед тем, как планировать путешествие. Все актуальные условия пересечения границ публикуются на интерактивной онлайн-карте.

Впрочем, о полноценном возобновлении безвиза, который действовал до пандемии, говорить пока не приходится, отмечают опрошенные РБК-Украина эксперты рынка. В то же время точно есть тенденция, согласно которой правила въезда будут упрощать все больше стран ЕС, считают представители крупных туроператоров.

"Судя по всему, в будущем вполне может быть некий гибрид из комплекса документов: определенный набор различных вариантов, при котором будут доступны несколько опций по условиям въезда. ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген и тому подобное", — прогнозирует гендиректор сети турагентств "Поехали с Нами" Олег Кулик.