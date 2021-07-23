Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине растет четвертые сутки подряд

2021-07-23 09:01

В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заражения коронавирусом. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

"Среди заболевших: детей – 57, медработников – 15. Также госпитализированы – 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровели – 639 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев – 52 811.

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