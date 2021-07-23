Мир В Италии сотрудник мэрии застрелил мигранта, который нарушил общественный порядок

2021-07-23 17:29

В Италии сотрудник мэрии застрелил уроженца Марокко, сообщает издание il Fatto Quotidiano.

Шокирующий инцидент произошел в итальянском городе Вогера, что на севере страны. Городской асессор по вопросам безопасности Массимо Адриатичи во время прогулки увидел мигранта, который приставал к посетителям бара.

Чиновник достал пистолет и пригрозил 39-летнему хулигану, что сообщит в полицию о его действиях. Однако тот толкнул Адриатичи. По словам сотрудника мэрии, во время падения, он случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел.

Хулиган получил ранение и был госпитализирован прибывшими на место медиками. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице. На данный момент чиновник находится под домашним арестом.

Как рассказал один из очевидцев инцидента, погибший был известен сотрудникам правоохранительных органов и местным жителям из-за неоднократных эпизодов насилия и появления в нетрезвом виде в общественных местах.