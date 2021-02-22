Коронавирус Раскрыто неожиданное свойство вакцины от коронавируса Pfizer

2021-02-22 15:45

Вакцина Pfizer от BioNTech останавливает передачу коронавируса на 89,4 процента, сообщает издание Spiegel.

Согласно первым выводам исследования, вакцина немецкой фармакологической фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer действует не только против болезни.

Не менее важно, что она в значительной степени препятствует дальнейшей передаче коронавируса. В ходе исследований было установлено, что вакцина на 89,4% эффективно предотвращала заражение Sars-CoV-2.

Отмечается, что эти данные могут быть решающими для дальнейшего хода пандемии.

После вакцинации 22 млн людей исследователи также получили четкую картину того, как человеческий организм реагирует на вакцины Pfizer и Moderna.

Побочные эффекты:

боль – у 70% вакцинированных

усталость – у 33,4%

головная боль – у 29,4%

миалгия (боль в мышцах) – у 22,8%

озноб – у 11,5%

лихорадка – у 11,4%

отек в месте инъекции – у 11%

боль в суставах – у 10,4%

тошнота – у 8,9%

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