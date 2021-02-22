Раскрыто неожиданное свойство вакцины от коронавируса Pfizer

Вакцина Pfizer от BioNTech останавливает передачу коронавируса на 89,4 процента, сообщает издание Spiegel.
Согласно первым выводам исследования, вакцина немецкой фармакологической фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer действует не только против болезни.
Не менее важно, что она в значительной степени препятствует дальнейшей передаче коронавируса. В ходе исследований было установлено, что вакцина на 89,4% эффективно предотвращала заражение Sars-CoV-2.
Отмечается, что эти данные могут быть решающими для дальнейшего хода пандемии.
После вакцинации 22 млн людей исследователи также получили четкую картину того, как человеческий организм реагирует на вакцины Pfizer и Moderna.
Побочные эффекты:
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