Коронавирус Массовая вакцинация в Польше: прививку от коронавируса сделали первому миллиону граждан

2021-01-29 21:36 77

Более одного миллиона прививок от коронавируса сделали в Польше. За прошедшие сутки вакцинировали более 60 тысяч граждан.

"Мы прошли рубеж в 1 млн прививок в рамках национальной программы вакцинации", - сообщил в Twitter глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

По его данным, уже почти 150 тысяч человек в Польше получили обе необходимые для формирования устойчивого иммунитета дозы COVID-вакцины.

Напомним, ранее стало известно, что власти Польши закупили для вакцинации населения более 60 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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Выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса 2021-01-29 15:27 168
Вторая после США по уровню COVID-19 страна мира сумела резко снизить темпы распространения 2021-01-29 13:10 329
В Украине второй день число новых случаев заражения превышает 5 тысяч - ситуация по областям 2021-01-29 12:43 210