Коронавирус Массовая вакцинация в Польше: прививку от коронавируса сделали первому миллиону граждан

2021-01-29 21:36 77

Более одного миллиона прививок от коронавируса сделали в Польше. За прошедшие сутки вакцинировали более 60 тысяч граждан.

"Мы прошли рубеж в 1 млн прививок в рамках национальной программы вакцинации", - сообщил в Twitter глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

По его данным, уже почти 150 тысяч человек в Польше получили обе необходимые для формирования устойчивого иммунитета дозы COVID-вакцины.

Напомним, ранее стало известно, что власти Польши закупили для вакцинации населения более 60 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире