Коронавирус "Дельта" наступает: где в Украине можно сдать тест на выявление опасного штамма

2021-07-24 13:30

 

Штамм "Дельта" уже атаковал некоторых украинцев и на этой неделе добрался до Киева. Министерство здравоохранения рассказали, где делают исследования на выявление этого вируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава изданию "Новини.LIVE".

При наличии реагентов тесты на опасный вариант COVID-19 могут проводить в лабораториях:

  • Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)
  • ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Акад Эмийи медицинских наук Украины" (на основе договора с АО "Фармак").

Также Лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОС) Минздрава Украины получает соответствующие образцы из областных лабораторий, а затем через скрининг обнаруживают общую мутацию в спаечном белке N501Y. Далее Центр передает результаты еженедельно в региональные референс-лаборатории, которые определены Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ передаст в рамках гуманитарной помощи тест-системы для ПЦР-выявление штамма более чем 2 тыс. Исследований. Они будут переданы на уровень областных центров.

Сейчас ПЦР-тесты в Украине могут обнаружить только факт заболевания коронавируса. Специфические ПЦР-тесты же определяют конкретный штамм COVID-19, его применяют на втором этапе диагностики, когда подтверждается факт болезни.

Кроме того, обнаружить "Дельту" могут частные лаборатории, которые имеют секвенатор - устройство для расшифровки ДНК.

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