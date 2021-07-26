Украина После рекомендаций Европейского Совета украинцам открыли границы 14 стран Европы

2021-07-26 22:00

После рекомендации Европейского Союза странам-членам ЕС снять ограничения на поездки туристов из Украины свои границы открыли 14 стран Европы.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендуемый перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз", – напоминается в нем.

Согласно этой рекомендации европейские страны начали открываться одна за другой для всех типов путешествий украинцев.

"Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия", – сказано в сообщении.

Для въезда в большинство стран необходимо свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, однако конкретные условия въезда в каждую отдельную страну отличаются. Все детали, в том числе перечень утвержденных в стране вакцин, можно проверить на интерактивной карте МИДа.