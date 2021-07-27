Мир Число нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло уже в 100 раз

2021-07-27 15:45

В июле пограничная полиция Литвы задержала в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Беларуси, чем было в начале года.

Как сообщает Госпогранслужба республики, в начале июля количество незаконных иммигрантов, задержанных на границах страны, увеличивалось до 2070, тогда как в январе оно не превышало 20. С начала 2021 года пограничникам пришлось задержать 2730 беженцев, в большинстве своем из Камеруна, Конго и Ирака.

Большинство задержанных направляются в страны Западной Европы через Литву. Пограничникам помогают силы других литовских учреждений, в том числе военные, а также официальные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Поведение мигрантов на территории республики принимает все более агрессивные формы. Например, граждинан Ирака напал на служебную собаку в Друскининкае. Также в тот же день несколько десятков беженцев устроили в городе драку по религиозным мотивам.