Коронавирус В МОЗ рассказали о побочных эффектах при COVID-вакцинации

2021-07-27 16:20



Эксперты обнародовали данные о распределении побочных эффектов по гендерным и возрастным показателям.

При вакцинации от коронавируса риск серьезных побочных эффектов в Украине держится ниже 1%, при том, что сделано уже около 4,7 млн прививок. Соответствующие данные обнародовал Государственный экспертный центр Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) и 964 083 AstraZeneca.

Распределение случаев побочных эффектов по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:

AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;

Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет;

CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет;

Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.

Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали 126 096 COVID-прививок. Полностью иммунизированы и получили две дозы в стране 1 760 835 человек.

Ранее в ВОЗ дали прогноз новой волны COVID в Украине. Новая волна заболеваемости коронавирусом начнется ближе к осени, считают в ВОЗ. Это связывают с распространением штамма Дельта.