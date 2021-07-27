Спорт Топ-10 в мире: сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде

2021-07-27 18:20

 

Каждый украинский спортсмен за победу на Олимпиаде в Токио заработает солидные призовые. По этому показателю Украина входит в десятку лучших в мире.

По сравнению с Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, сумма призовых останется неизменной, сообщает "Суспільне Спорт". За выигранную золотую медаль каждый украинский спортсмен получит сумму в 125 тысяч долларов.

Такая же премия была и на последних двух Зимних Олимпиадах – в 2014-м и 2018-м годах.

За серебрянную медаль каждый украинский спортсмен получит 80 тысяч долларов, за бронзу – 55 тысяч долларов.

 Отметим, Украина входит в топ-10 стран лидеров по вознаграждениям за победу на Олимпийских играх. Украина платит больше, чем Россия (54,5 тысяч долларов за золотую медаль), США (37,5 тысяч долларов) и Германия (22 тысячи долларов).

Лидирует по призовым Сингапур – страна готова платить 1 миллион долларов за золотую медаль, в топ-3 – Индонезия (746 тысяч долларов) и Грузия (318 тысяч долларов). В пятерке "богатейших" – Казахстан (250 тысяч долларов) и Азербайджан (248 тысяч долларов).

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