Коронавирус Число вакцинированных от COVID-19 в Украине превысило отметку в пять миллионов

2021-07-28 12:40

Общее число вакцинированных от COVID-19 в Украине превысило отметку в 5 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью иммунизированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

"Мы постоянно наращиваем темпы вакцинации и открыли прививки для всех желающих в возрасте от 18 лет. В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, согласно 1,5 и 408 тыс. прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что в Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса Дельта.