Украина На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности

2021-07-28 18:00

Поступило сообщение о заложенной взрывчатке.

С Чернобыльской атомной электростанции поступило тревожное сообщение.

Как сообщает в Facebook государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, на электронную почту станции поступило сообщение от неизвестного, который утверждает, что на территории Чернобыльской АЭС, а точнее – промышленной площадке был заложен некий взрывной предмет.

В ведомстве утверждают, что похожие сообщения поступают к ним не впервые. Однако, на всякий случай на станции было принято решение об объявлении режима аварийной готовности.

Это означает, что на станции были выполнены самые необходимые меры, призванные защитить персонал ЧАЭС, а также предотвратить возможные террористические угрозы.

Более того, принято решение о создании оперативного штаба, в который войдут подразделения из Нацгвардии Украины, Нацполиции Украины, Службы безопасности страны и госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Кабмине предложили выращивать в Чернобыле кукурузу.

Также мы писали, что компания "Укрзализныця" закончила реконструкцию участка Вильча - Янов, которым соединила Чернобыльскую "зону отчуждения" с основной железнодорожной сетью страны.

С Чернобыльской атомной электростанции поступило тревожное сообщение.

Как сообщает в Facebook государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, на электронную почту станции поступило сообщение от неизвестного, который утверждает, что на территории Чернобыльской АЭС, а точнее – промышленной площадке был заложен некий взрывной предмет.

В ведомстве утверждают, что похожие сообщения поступают к ним не впервые. Однако, на всякий случай на станции было принято решение об объявлении режима аварийной готовности.

Это означает, что на станции были выполнены самые необходимые меры, призванные защитить персонал ЧАЭС, а также предотвратить возможные террористические угрозы.

Более того, принято решение о создании оперативного штаба, в который войдут подразделения из Нацгвардии Украины, Нацполиции Украины, Службы безопасности страны и госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Кабмине предложили выращивать в Чернобыле кукурузу.

Также мы писали, что компания "Укрзализныця" закончила реконструкцию участка Вильча - Янов, которым соединила Чернобыльскую "зону отчуждения" с основной железнодорожной сетью страны.