Коронавирус Зеленский заявил о готовности страны к новой волне коронавируса

2021-07-28 18:20

Глава государства считает, что в некоторых аспектах страна готова к новой вспышке заболевания даже лучше, чем европейские страны. По мнению президент, власти "разобрались" со всеми существующими проблемами.

Президент Украины владимир Зеленский заявил, что Украина полностью готова к новой вспышке коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом глава государства рассказал во время форума "Украина30. Децентрализация".

"Мы готовы осенью, чего не было – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны", - рассказал глава государства.

Президент отметил, что все "проблемные" вопросы в больницах были решены.

Глава государства отметил, что Украина наращивает и темпы вакцинации населения. Уже сейчас ежедневно граждане получают до 150 тыс. доз препаратов. К сентябрю власти планируют нарастить вакцинацию до 200 - 250 тыс. доз в сутки.

Кроме того, Киев договорился о поставках 2 млн доз препарата Moderna с США и 1,2 млн доз вакцин Pfizer с Германией. Президент отметил важность получения этих препаратов до Дня независимости, поскольку "это праздник и будет большое скопление людей".