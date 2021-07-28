Коронавирус Будут ли школы работать в красных зонах: Минздрав назвал условие

2021-07-28 22:00

В Украине во время карантина смогут работать те школы, в которых вакцинированы против COVID-19 не менее 80% работников.

Об этом во время заседания правительства 28 июля заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Украинская правда".

По его словам, при указанном числе вакцинированных сотрудников школы смогут работать даже в том случае, если регион попадет в желтой, оранжевой и красной зоны карантина.

Соответствующие изменения внесут в постановления правительства №1236 о нормах карантина.

"В случае выхода региона из зеленой зоны эпидемиологической опасности, то есть попадание в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, для того, чтобы заведение продолжило работу, ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированных работников", - сказал министр.

Детали решения в Кабмине обещали озвучить позже.