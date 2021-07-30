Фото-видео видео СБУ пытались тайно перевезти разыскиваемого судью Чауса и отказались выдать его детективам НАБУ

2021-07-30 21:49

Национальное антикоррупционное бюро Украины 30 июля опубликовало в YouTube видео, на котором детективы пытались остановить автомобили Службы безопасности Украины. В одной из машин перевозили бывшего судью Николая Чауса, уточнила пресс-служба НАБУ в Telegram.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на улицу Владимирскую, 33", – сообщили подробности в НАБУ.

Напомним, ранее стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус в одном исподнем якобы сообщил, что был похищен неизвестными лицами.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", –сообщают в НАБУ.

История вопроса:

Судью Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска. В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса. 3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать. НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу. 30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины просили передать им Чауса. О том, что Чауса везут в Киев сотрудники СБУ, сообщил его адвокат Ростислав Кравец.