Политика Сегодня экс-судья Чаус впервые расскажет где он был, что с ним делали, кто и как его похитил

2021-08-04 09:21

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец встретился со своим клиентом после того, как Чауса задержали сотрудники НАБУ. 

Как рассказал юрист изданию Страна, сотрудники Службы безопасности Украины пришли к соглашению с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и самовольно передали беглого судью. При этом доставили Чауса в следственный изолятор СБУ, где адвокат и встретился с подопечным.

По итогам этой беседы защитник заявил, что на завтрашнем судебном заседании Чаус готов рассказать все - "о том, как его дважды похитили: сначала из Украины вывезли в Молдову в 2016 году, а весной 2021-го года вывезли из Молдовы обратно в Украину".

"В два часа дня ждем заседание. Чаус будет говорить все о том, где он был, с кем, что с ним делали, кто его похитил. Он расскажет, что пять лет назад исчез из Украины не по его воле и вернулся сюда сейчас не по своей воле. И все это время тут находился тоже не по своей воле", - анонсировал Кравец.

Адвокат рассказал, что планирует обратиться к суду с просьбой сделать заседание закрытым, поскольку, утверждает он, "в похищении Чауса замешаны все правоохранительные органы Украины".

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