Коронавирус У ВОЗ опускаются руки: штамм Дельта "помножил на ноль" все достижения в борьбе с COVID

2021-07-31 14:30

 

Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за нового штамма коронавируса, однако вакцины могут помочь

Количество заражений COVID-19 за последние четыре недели в мире выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

"Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены", - сказал Гебреесус.

По данным ВОЗ, штамм Дельта был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.

"Все вакцины, которые сейчас приняты ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, включая штамм Дельта", - сказал ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан.

"Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал более заразным и адаптированным", - сказал он.

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