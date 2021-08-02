Коронавирус На выходных вакцинация в Украине заметно замедлилась

2021-08-02 15:20

В Украине за сутки сделали более 38 тысяч прививок от коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем было зафиксировано несколькими днями ранее. Но следует учитывать, что на выходных число украинцев, которые вакцинируются традиционно снижается.

"38 080 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021 года. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы - 10 672 человека", - сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа.

Накануне работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек.