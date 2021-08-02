Коронавирус Вакцинированные украинцы могут поехать в 20 стран Европы: детали

2021-08-02 20:00

В Украине идет активная кампания с вакцинации против коронавируса, а также в разгаре период летних отпусков.

Граждане Украины, которые привиты полностью, по состоянию на понедельник, 2 августа, могут посетить 20 стран, но при наличии международного свидетельства о вакцинации, передает пресс-служба медицинской системы Helsi в Telegam-канале.

Для путешествия во время въезда в страну из списка нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке.

Украинцы, которые вакцинировались препаратами Comirnaty от Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca могут посетить такие страны:

Франция;

Испания;

Швеция;

Германия;

Финляндия;

Италия;

Румыния;

Греция;

Литва;

Латвия;

Хорватия;

Босния и Герцеговина;

Словакия;

Швейцария;

Молдову;

Турция;

Словения;

Черногория;

Люксембург.

В том случае, если сделана прививка CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во все вышеперечисленные страны, за исключением: Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.