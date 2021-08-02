Вакцинированные украинцы могут поехать в 20 стран Европы: детали

В Украине идет активная кампания с вакцинации против коронавируса, а также в разгаре период летних отпусков.
Граждане Украины, которые привиты полностью, по состоянию на понедельник, 2 августа, могут посетить 20 стран, но при наличии международного свидетельства о вакцинации, передает пресс-служба медицинской системы Helsi в Telegam-канале.
Для путешествия во время въезда в страну из списка нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке.
Украинцы, которые вакцинировались препаратами Comirnaty от Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca могут посетить такие страны:
В том случае, если сделана прививка CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во все вышеперечисленные страны, за исключением: Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.