Мир Правоохранители раскрыли группу заговорщиков, которые планировали свергнуть правительство

2021-08-03 09:21

Правоохранительные органы Австралии прекратили деятельность группы, члены которой намеревались свергнуть правительство страны и посадить за решетку депутатов федерального парламента, сообщают агенства со ссылкой на федеральную полицию Австралии.

"Члены группы несут ответственность за создание и распространение фейкового видео, на котором записано выступление якобы комиссара федеральной полиции страны, подробно описывающего антиправительственные настроения и призывающего людей присоединиться к нему.

Человек, выступающий в этом видео, не комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу <…>. Он член группы единомышленников, регулярно обсуждающих общую заинтересованность в захвате федерального правительства и выпуске "ордеров на арест" для ряда высокопоставленных политиков и государственных служащих", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели несколько обысков в разных регионах страны и собрали доказательства правонарушений.

Был также арестован 46-летний мужчина, который выдавал себя за офицера федеральной полиции Австралии. Он пытался незаконно получить идентификационные значки с официальным логотипом Австралийской федеральной полиции.