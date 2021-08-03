Мир Россия срочно перебрасывает большие силы к границе с Афганистаном

2021-08-03 09:40

После вывода военного контингента США из Афганистана РФ срочно увеличила присутствие своей армии у афганской границы. Официальной причиной названо совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном, сообщает Интерфакс .

"Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-ой военной базы", - заявили в Центральном военном округе.

Таким образом число военных РФ в регионе возросло примерно на 300 человек, с 1500 до 1800, а техники - с примерно 300 единиц до 500.

Напомним, ранее стало известно, что боевики исламистского движения "Талибан" провели наступление на севере Афганистана, заставив правительственные войска отступить из нескольких районов. Об этом сообщает Associated press со ссылкой на заявление официальных лиц Афганистана.

По словам члена совета провинции Бадахшан Мохиб-уль Рахмана, на северо-востоке региона всего за несколько дней талибы взяли без боя 8 из 10 округов.