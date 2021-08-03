Коронавирус В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"

2021-08-03 22:00

 

В ближайшее время в Украине снова могут ввести локдаун

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, украинцы должны понимать, что в ближайшие несколько лет страна будет жить в таком режиме.

Новые ограничения в связи с распространением вируса планирую ввести в конце лета – в начале осени.

«Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения», - заявил Качура, добавив, что в таком случае не придется вводить дополнительных локдаунов.

Отметим, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин ранее заявлял, что карантинные ограничения будут пересматривать с учетом эпидемиологической обстановки в Украине, пишет «РБК-Украина». Дополнительных ограничений в ведомстве вводить не планируют, однако школам в некоторых зонах будет запрещено работать, если менее 80% сотрудников будут привиты.

Известно, что в Кабмине рассматривают возможность частично ослабить карантин для тех, кто вакцинировался. В целом же, в ведомстве будут смотреть на показатели по заболеваемости, а также уровень вакцинирования населения. Такое же заявление ранее звучало от нардепа Михаила Радуцкого, который заявлял, что Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных людей, если ситуация с эпидемией ухудшится.

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Вакцинация в Украине заметно ускорилась, за сутки привиты более 125 тыс человек 2021-08-03 11:01
Украинцев предупредили о возможном "кризисе госпитализаций" осенью: что это значит 2021-08-02 21:20