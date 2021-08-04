Мир В Персидском заливе сразу шесть танкеров вышли из под контроля экипажей

2021-08-04 09:02

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов по крайней мере шесть танкеров передали предупреждения о том, что они потеряли контроль над своим рулевым управлением при невыясненных обстоятельствах.

По данным MarineTraffic.com, шесть судов заявили примерно в одно и то же время с помощью трекеров своей автоматической системы идентификации, что они "находятся не под командованием". Обычно это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.

"В то же время, если они находятся в одном месте, такое случается очень редко. Не все суда одновременно теряют свои двигатели или способность управлять", - заявил эксперт по нефти и судоходству из информационной компании Refintiv Ранджит Раджа.

Отмечается, что речь идет, в частности, о судах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. Позже один из танкеров двинулся с места.

Служба морской торговли Великобритании заявила, что инцидент был "потенциальным угоном". 

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