Коронавирус Вакцинация в Украине набирает обороты, за сутки привиты более 150 тыс человек

2021-08-04 14:00

За минувшие сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 153 тысячи 258 человек, сообщает Минздрав.

Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 человек.

“С начала прививочной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу - 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 151 799 человек. Всего проведено 5 911 202 прививки”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 943 мобильные бригады; 2612 пунктов прививки; 279 центров вакцинации.