Мир Сыну Стаса Пьехи стало хуже, после того, как его избила соседка

2021-08-04 21:40

После нападения женщины на 7-летнего сына Стаса Пьехи, состояние мальчика не улучшается, пишет Комсомольская правда.

Женщина избила Петю, так зовут сына певца, протянула его за руку по земле, из-за чего на теле у сына Пьехи остались ссадины, травмы и сотрясение мозга. Несмотря на то, что мальчика выписали из больницы, его состояние не улучшается: временами подступает тошнота, головокружение, мучают головные боли. Семья всегда на связи с врачом, так как Петя проходит реабилитацию.

"Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую", - рассказал Стас.

Также певец заявляет, что не оставит это безнаказанным, и заставит виновную сожалеть: "Я хочу, чтобы ее наказали, хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого. Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук. Надеюсь, так произойдет и в данном случае. Я не буду раскрывать всех планов, тут идет речь и об уголовной, и об административной ответственности".