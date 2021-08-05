Коронавирус "Дельта" расползается по Украине - счет больных пошел на сотни

2021-08-05 16:20

Индийский штамм коронавируса "Дельта" продолжает распространяться по территории Украины. Если еще недавно случаев заражения в стране было меньше 20-ти, то сейчас всё ведет к тому, что счет пойдет на сотни.

Об этом заявил "Украинскому радио" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Так, по словам, Кузина, ситуация постепенно ухудшается. Ежедневно в стране регистрируют по 10-15 новых случаев инфицирования. Игорь Кузин утверждает, что это довольно рискованная ситуация, так как подобное наблюдается во всех областях. Везде количество инфицирований "Дельтой", медленно, но верно, начинает возрастать.

"Вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде", —заявил Кузин и напомнил, что еще недавно количество инфицированных "Дельтой" не превышало и 20-ти человек, а сейчас их уже больше сотни.

"Относительно штамма "Дельта", несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - прокомментировал главный санврач Украины.