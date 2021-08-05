Коронавирус В Украине выдают фейковые справки о ковиде: раскрыта схема

2021-08-05 20:00

 

На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи фейковых справок

СБУ выявила схему продажи справок о результате ПЦР-тестов на Covid-19 возле границы с ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Врач подделывал справки и выдавал фейковые - про отсутствие антигена Sars-Cov-2. Чтобы получить такую справку путешественникам не нужно было проходить никаких лабораторных исследований, а только заплатить стоимость такой "услуги".

Как сообщает пресс-служба СБУ, эта схема действовала от начала года. Врач подделывал справки и в месте своей работы в коммунальном медицинском центре, и в офисе, который арендовал. Печати на справках были фальшивыми. В день закарпатец изготовлял около 10 подделок. Цена такой справки было до 1 тысячи гривен, зависило от того, насколько срочно нужна была подделка.

СБУ в ходе обысков изъяли: компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию с доказательствами, подделаные печати и готовые к продаже справки.

Врачу объявлено о подозрении, и сейчас выясняется в ходе расследования, кто еще был причастен к таким "услугам".

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