Коронавирус В Минздраве рассказали, будут ли допускать к работе непривитых от ковида украинцев

2021-08-05 22:00

На данный момент в Украине нет юридических оснований, который позволят не допускать к работе людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. При этом в "зеленой" зоне карантина смогут работать все школы и садики, но в любой другой - только те, где вакцинированы 80% работников.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "Радио Украина" в четверг, 5 августа.

По его словам, требование о том, чтобы 80% персонала школы были вакцинированы, касаются только "красной", "желтой" и "оранжевой" зоны карантина. Однако Кузин призвал врачей и учителей не забывать о том, что они являются работниками критической инфраструктуры и должны "собственным примером показывать как правильно делать".

"Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированных против коронавирусной болезни людей к работе нет.", - резюмировал Кузин.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов решил стимулировать вакцинацию в своем городе положительным и отрицательным подкреплением. В качестве положительного - бесплатный проезд на общественном транспорте для привитых граждан, в качестве отрицательного - необходимость сдавать за свой счет ПЦР-тесты для непривитых сотрудников коммунальных предприятий.