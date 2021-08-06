Коронавирус В странах Евросоюза начали ужесточать ограничения для невакцинированных граждан

2021-08-06 22:12

В Италии ужесточили ограничения для невакцинированных граждан. В частности, с нового учебного года учителя, преподаватели и студенты университетов должны будут пройти вакцинацию, тестирование или предоставить доказательства выздоровления от Covid-19.

Как сообщает DPA, власти решили, что если учителя не представят доказательств, они будут отстранены от работы через пять дней.

Также "зеленый паспорт", доказывающий вакцинацию, тестирование или выздоровление, будет действителен в поездах и автобусах дальнего следования, паромах или рейсах с сентября.

Кроме того, документ необходимо предъявить для посещения ресторанов в помещении, музея, бассейна или спа. Это касается и культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе или спортивных залов. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

При этом для получения паспорта вакцинации достаточно первой дозы вакцины, тогда как выздоровевшими считаются люди, которые болели коронавирусом не более шести месяцев назад.