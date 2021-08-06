Политика видео Мэр Конотопа Семенихин на сессии горсовета облил водой нардепа из «Слуги народа»

2021-08-06 12:23

Во время сессии городского совета Конотопа между мэром Артемом Семенихиным и нардепом от президентской политсилы Александром Качурой произошла ссора: мэр облил депутата водой, которую тот принес с собой, чтобы продемонстрировать качество воды в городе.

«Слуги народа» говорят, что драку спровоцировал мэр вместе со своей охраной. Якобы нардеп поднял вопрос о проблемах города, в частности плохом качестве воды. Указывается, что Качура попросил Семенихина проверить качество воды в бутылке, которую принес с собой. После этого началась потасовка.

В полиции Сумской области сообщили, что дело открыли по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Кроме того, Качура написал заявление из-за препятствования его деятельности.

Сам Семенихин объяснил ситуацию в Соцсетях. По его словам, в городской совет приехал «одиозный» нардеп Качура, который «за ручку ходит с Новинским и поддерживает Московский патриархат». Семенихин говорит, что сессия изначально оказалась под угрозой срыва. Мэр считает, что «немного облил» Качуру «святой водичкой» Конотопа. Он утверждает, что нардеп начал его провоцировать еще в начале сессии на какие-то действия.

"Он поливал грязью весь город в моем лице, рассказывал, как у нас все плохо, какая у нас вода плохая", - рассказал Семенихин.

Также мэр сообщил, что обращается к правоохранителям, поскольку Качура якобы начал его шантажировать в обмен на то, чтобы представитель «Слуги народа» занял пост секретаря горсовета.