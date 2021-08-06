Украина Назначены дополнительные поезда по маршруту из Киева в Рахов и Одессу - график отправления

2021-08-06 21:36

"Укрзализныця" приняла решение о назначении дополнительных поездов и увеличении количества мест в уже имеющихся составах по маршруту из Киева в Рахов и Одессу, а все по причине повышенного спроса.

В сообщении пресс-службы УЗ указано, что до конца августа будет курсировать быстрый ночной поезд №217/218 Киев – Рахов. Отправление – по четным числам в 14:28. Возвращаться в столицу будет по нечетным – в 18:20.

С 9 августа будет курсировать поезд №287/288 Киев – Одесса, отправление – через день по нечетным числам и до конца текущего месяца. Из Киева будет отбывать в 00:55, а из Одессы – в 13:33. Только 21 августа на поезд не попасть – не будет курсировать по техническим причинам.

Сообщается, что поезд состоит из вагонов класса RIC для узких и широких путей, поэтому места будут продаваться по принципу 2 пассажира на купе.

Кроме того, УЗ добавила вагоны к наиболее популярным составам, следующим из Киева в Мариуполь и Попасную.