Мир фото + видео ​Огонь уничтожает страны на Средиземном море: что происходит в Турции, Греции и Италии

2021-08-07 12:00

На юге Европы уже две недели полыхают лесные пожары. Огненная стихия бушует в Турции, Италии, Греции, Северной Македонии и Албании.

"Апостроф" собрал все, что известно о пожарах на Адриатике, Эгейском и Средиземном море.

Пожары в Турции

NASA показала несколько спутниковых снимков лесных пожаров на юге и юго-западе Турции, сделанных 31 июля и 3 августа в районе курортов Анталья, Аланья, Манавгат и Мармарис.

Можно заметить, что пожары серьезно пошли на убыль, однако успокаиваться пока рано.

В двух районах юго-западной провинции Мугла в Турции арестовали шесть подозреваемых в поджогах, сообщает Hurriyet.

Четверо из них устроили пожар в регионе Милас коктейлем Молотова, а затем попытались скрыться. Полиция задержала одного подозреваемого на въезде в провинцию Измир. Остальных задержали в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители. Теперь трое из четырех подозреваемых арестованы судом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал информагентству Anadolu, что из 208 пожаров, произошедших с конца июля в 44 провинциях Турции, локализованы 196. В пяти провинциях - Анталья, Стамбул, Испарта, Айдын и Денизли - продолжается тушение 12 пожаров.

Жертвами пожаров в Турции стали 8 человек (7 в Анталии и 1 - в Мармарисе), еще около 900 – пострадали.

Пожары в Греции

В соседней Греции тоже бушуют десятки лесных пожаров. Из-за жары возникло около полусотни возгораний, на ликвидацию которых были брошены свыше 700 пожарных и спасателей со всей страны. Поскольку температура в регионе местами превышает +40 градусов, огонь на многих участках вспыхивает повторно.

Так, в четвер, 5 августа, вечером после новой вспышки лесного пожара пришлось эвакуироваться жителям северных пригородов Афин - Иппратиос Политея и Дросопиги. Пожар подступил к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отправит в Грецию сотню спасателей, которые окажут стране помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами. Они получат все необходимое снаряжение и технику.

По состоянию на вечер пятницы, в стране зафиксированы 56 активных очагов огня, сообщает издание Ekathimerini.com. По словам главы гражданской обороны Греции, массивный лесной пожар в северных Афинах пересек обе стороны национальной автомагистрали на Ламию и угрожает деревням и городам у восточных предгорий горы Парнита. Есть жертвы

Во вторник, 3 августа, на севере Греции была зафиксирована самая высокая температура в стране, составившая +47,1 °С.

Похожая температура царит в соседней Македонии.

Пожары в Северной Македонии

Возгорания в Северной Македонии гасят пожарные, военные и волонтеры, ожидают прибытия помощи из Словении. Уже прибыла поддержка из Болгарии и Сербии. ЕС пообещал также технику из Швеции, Франции, Австрии. Местные жители сообщают, что у пожарных не хватает оборудования.

На территории муниципальных образований Делчево, Пехчево и Берово продолжаются активные пожары, и из-за сильного ветра существует опасность их распространения, сообщает местный портал 24.mk.

Пожарные от усталости буквально валятся с ног.

Пожары в Албании

Страдает от пожаров и Албания, местные пожарные не справляются с тушением огня, пишет местное издание Exit. По данным Министерства обороны, по всей стране все еще бушуют шесть пожаров, два - потушены, один локализован.

В северной части страны возле Шкодера возник новый пожар. Один был изолирован в Дибере, а другой до сих пор горит в Фуше-Арресе.

Пожары продолжаются на полуострове Карабурун на юге, создавая опасность для национального парка Логара. Ситуация считается неконтролируемой, поскольку албанские пожарные не имеют оборудования для борьбы с огнем, особенно в сложной местности.

Остальные активные пожары сосредоточены в деревнях вокруг Гирокастры и Маллакастера.

В пятницу, 6 августа, утром из-за сильного ветра полеты вертолетов были приостановлены.

Механизм гражданской защиты Евросоюза уже объявил, что два вертолета будут отправлены из Нидерландов и Чехии для поддержки операций. Ожидается, что они прибудут в субботу, 7 августа.

А тем временем мощные ветра разносят огонь и увеличивают площадь поверхности пожара, а также его интенсивность.

Пожары в Италии

Не обошли стороной пожары Италию, где столбики термометров показывают +45 в тени. На прошлой неделе по всей Италии были зарегистрированы тысячи лесных пожаров.

Роберто Чинголани, министр по вопросам экологии, заявил парламенту в четверг, что 57,4% пожаров были вызваны поджогами, а 13,7% стали результатом непреднамеренных действий человека.

За сутки пожарным пришлось выезжать на тушение более чем 1100 возгораний.