Коронавирус Власти США призвали граждан быть готовыми к третьей дозе вакцины от коронавируса

2021-08-09 14:21

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи призвал американцев быть готовыми к третьей дозе вакцины Pfizer. 

По его словам, у людей со слабой иммунной системой скорее всего не будет сильной иммунной реакции, а эффективность вакцины со временем ослабится. В частности, отметил он, это касается людей пожилого возраста.

"Если посмотреть на данные исследования от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с 90% до 84%. Думаю, что эффективность препарата снизится до такой цифры, что нужен будет дополнительный укол", - сказал врач.

По его словам, первыми этот укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой.

Также Фаучи выразил надежду, что администрация по контролю над продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже к концу августа.

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