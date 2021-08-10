Коронавирус Вакцина CoronaVac на 96 процентов предотвращает госпитализации, - МОЗ

2021-08-10 21:40

 

Исследования индонезийских медиков показало, что вакцина от коронавируса CoronaVac на 96% предотвращает госпитализации, имеет эффективность 98% в предотвращении смерти и 94% в предотвращении симптоматической болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что исследование проводилось на 128 тысячах медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года.

В ведомстве добавили, что CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «обезвреженный» вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

«Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения», - говорится в сообщении.

Известно, что Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech. Почти 1,18 млн украинцев уже прививались данной вакциной.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 140 008 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 83 697 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 56 311 человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото В Португалии от осложнений коронавируса умерла целая семья противников вакцинации

2021-08-10 15:14

В Индии приняли смелое решение по вакцинации в крупных мегаполисах

2021-08-10 12:40

Вакцинация в Украине заметно ускорилась, за сутки привиты более 140 тыс человек

2021-08-10 11:20

Власти США призвали граждан быть готовыми к третьей дозе вакцины от коронавируса

2021-08-09 14:21

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцина CoronaVac на 96 процентов предотвращает госпитализации, - МОЗ

2021-08-10 21:40

Организаторы рекламы с дрифтом на Софиевской площади следующие пять лет могут провести в тюрьме - МВД

2021-08-10 17:20

фото В Португалии от осложнений коронавируса умерла целая семья противников вакцинации

2021-08-10 15:14

В Индии приняли смелое решение по вакцинации в крупных мегаполисах

2021-08-10 12:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцина CoronaVac на 96 процентов предотвращает госпитализации, - МОЗ 2021-08-10 21:40
Организаторы рекламы с дрифтом на Софиевской площади следующие пять лет могут провести в тюрьме - МВД 2021-08-10 17:20
фото В Португалии от осложнений коронавируса умерла целая семья противников вакцинации 2021-08-10 15:14
В Индии приняли смелое решение по вакцинации в крупных мегаполисах 2021-08-10 12:40