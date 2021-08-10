Коронавирус Вакцина CoronaVac на 96 процентов предотвращает госпитализации, - МОЗ

2021-08-10 21:40

Исследования индонезийских медиков показало, что вакцина от коронавируса CoronaVac на 96% предотвращает госпитализации, имеет эффективность 98% в предотвращении смерти и 94% в предотвращении симптоматической болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что исследование проводилось на 128 тысячах медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года.

В ведомстве добавили, что CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «обезвреженный» вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

«Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения», - говорится в сообщении.

Известно, что Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech. Почти 1,18 млн украинцев уже прививались данной вакциной.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 140 008 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 83 697 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 56 311 человек.